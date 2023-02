Ufficiale, Continuità assicurata da Alghero: Milano (Ita) e Roma (Aeroitalia)

ALGHERO – Anche se c’è ben poco da festeggiare, si chiude, per adesso, la telenovela dei voli in Continuità Territoriale da e per Alghero. Pochi minuti fa si è chiusa la gara che ha visto assegnare, in maniera definitiva, il volo per Milano con Ita, mentre per Roma con Aeroitalia. Dunque, last-minute è arrivata la chiusura del cerchio grazie anche all’impegno del neo-assessore ai Trasporti Moro e pure all’impegno del Ministero Salvini, come emerso in questi giorni. Certo, come detto, non è che ci sia molto da esultare trattandosi dell’ordinarietà e di quanto dovrebbe essere garantito dalla Costituzione ma, per diversi motivi, comprese le criticità che attraversa lo scalo, niente era dato per scontato. Nel frattempo proprio domani la Sogeaal presenterà i voli della stagione 2023. La speranza è che ci siano maggiori collegamenti coi Paesi che rappresentano i mercati più appetibili (da sempre) dal punto di vista turistico e dunque Inghilterra, Germania e Paesi Scandinavi.