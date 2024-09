Ufficiale (come anticipato), i consiglieri regionali Maieli, Chessa e Marras in Forza Italia. Psd’Az scompare dall’Aula

ALGHERO – Come anticipato da Algheronews, Forza Italia registra tre importanti ingressi a livello regionale: Pietro Maieli, Gianni Chessa e Alfonso Marras. Oggi l’ufficializzazione a Roma dal segretario nazionale e vice-premier Tajani. Esponenti che aumentano, e di molto (si parla quasi di 10mila voti), il bottino in dote agli azzurri isolani guidati da Pietro Pittali, gestore dell’operazione che vede anche, come detto, anche la crescita del gruppo consigliare all’ombra della Torre di Sulis con l’ingresso di Nina Ansini.

E non solo. Infatti, così pare, ci saranno a breve ulteriori novità in casa del Centrodestra. Nel frattempo, l’altra notizia di grande rilievo è che il Partito Sardo d’Azione, col passaggio dei tre esponenti regionali eletti nei 4 Mori in Forza Italia, scompare dalla massima assise sarda. Un fatto che lascia di stucco visto che stiamo parlando del partito che fino pochi mesi fa guidava la Regione e aveva eletto una pattuglia corposa di consiglieri, ma è evidente che la gestione della fine legislatura, campagna elettorale ed elezioni, è stata malamente pagata.

Condizione che potrà avere condizionamenti anche a livello locale, vedi ad Alghero, dove il partito potrebbe procedere nei prossimi mesi e rispetto alle prossime scelte con un evidente maggiore autonomia riguardo le decisioni da prendere.