Alghero, Ansini in Forza Italia. Regione, entrano Maieli, Marras e Chessa. Tedde: opposizione fattiva, ma dura | video

ALGHERO – Forza Italia cresce. E pure in maniera sostanziosa. Non solo nei sondaggi, col partito degli azzurri che oramai si assesta ad essere a livello nazionale il secondo della coalizione, ma anche a livello di rappresentanze istituzionali. Questa mattina incontro alla presenza del segretario regionale Pittalis e quello provinciale Terrosu.

In Consiglio Regionale si registrano gli ingressi di enorme peso con i consiglieri regionali Piero Maieli, Gianni Chessa e Alfonso Marras. I primi due sono stati due importanti colonne del Psd’Az che si trova a scomparire dalla massima assise isolana, mentre il terzo è l’ex sindaco di Bosa. Dunque, come detto, un trio che porta a sei il gruppo consigliare di Fi in Regione e soprattutto comporta un notevole incremento di potenziali voti.

Ad Alghero non è da meno con l’approdo tra i forzisti della consigliera comunale, già Udc, Nina Ansini. Un altro passaggio di grande rilevanza vista l’esperienza e anche il bottino di voti in seno e soprattutto alla luce anche di prossimi “movimenti” che renderanno, a quanto pare, ancora più ampia e potenzialmente robusta la coalizione del Centrodestra Sardista e Civico.

ECCO LE PAROLE DI MARCO TEDDE

ECCO LE PAROLE DI NINA ANSINI