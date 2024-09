Motori, grande attesa per la 62esima Alghero – Scala Piccada: sfida al vertice

ALGHERO – La Dal 27 al 29 settembre la gara organizzata dall’AC Sassari ha doppia validità di Campionato Italiano Velocità Montagna nord e sud e coincide con i giorni dedicati al Patrono.

L’Automobile Club Sassari ha pianificato nei particolari la 62^ Alghero Scala Piccada, la storica competizione sarda che dal 27 al 29 settembre sarà imperdibile appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna con doppia validità per le zone nord e sud. Le iscrizioni sono in corso e già sono arrivate le conferme di alcuni protagonisti del tricolore, il termine ultimo per aderire sarà lunedì 23 settembre.

Il Tracciato della SS 122 con i suoi 5.100 metri ad alta spettacolarità, sarà teatro anche quest’anno delle sfide tra i migliori driver, che oltre alla selettività della gara amano la meravigliosa e suggestiva cornice che offre una tra le zone più attraenti della Sardegna. La novità del 2024, oltre la data, è la centralità del Piazzale della Pace in tutto l’evento, luogo in cui il pubblico potrà ammirare le auto ed incontrare i piloti ed i team e dove sarà allestito il “Villaggio Scala Piccada” con le diverse iniziative previste lungo tutto il fine settimana algherese.

Il rapporto con i partner è sempre più consolidato poiché si tratta di realtà solide che, come lo staff organizzatore, guardano in avanti con una spiccata comunione di intenti al servizio dello sport e dell’intero territorio, che quest’anno diventa ancora più protagonista.

Nel 2023 Simone Faggioli su Norma M20 FC Zytek ha vinto la 61 ^ Alghero – Scala Piccada. Il pilota fiorentino ha dominato entrambe le salite cronometrate della gara sarda organizzata dall’Automobile Club Sassari, rispettivamente in 2’38”40 e 2’34”40. Podio completato a suon di colpi di scena quando il sempre tenace Achille Lombardi su Osella Turbo è stato fermato da un testacoda in vista del traguardo ed allora si è spianata definitivamente la strada per il giovane siciliano Luigi Fazzino, anche lui su Osella Turbo, con cui è riuscito a tenersi alle spalle il trentino Diego Degasperi su Osella FA 30.

Nella foto Simone Faggioli vincitore della scorsa edizione