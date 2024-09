Orgosolo, sequestrati 300 chili di Marijuana

NUORO – Circa 300 kg di sostanza stupefacente del tipo Marijuana sono stati rinvenuti e posti sotto sequestro nei giorni scorsi da personale dei Commissariati di Orgosolo e Gavoi.

Nell’ambito di specifici servizi predisposti dal Questore della Provincia di Nuoro Alfonso Polverino e finalizzati al contrasto del traffico di stupefacenti, sono state individuate due distinte piantagioni entrambe in agro di Orgosolo dotate di impianto di irrigazione a goccia.

Nella prima i poliziotti hanno rinvenuto circa 500 piante di Marijuana con valore di principio attivo superiore alla soglia legale, come confermato dai campioni prelevati ed analizzati da personale della Polizia Scientifica.

Sul posto erano presenti due soggetti che, come disposto dall’Autorità Giudiziaria, sono stati tratti in arresto e condotti presso le rispettive abitazioni agli arresti domiciliari.

La loro posizione è tuttora pendente nella fase delle indagini preliminari e l’effettiva responsabilità sarà vagliata nel corso del successivo processo, ove non si escludono ulteriori sviluppi investigativi e probatori, anche in loro favore.

Nel secondo appezzamento di terreno il personale della Polizia di Stato ha denunciato in stato di libertà un soggetto trovato nella disponibilità di una piantagione composta da circa 80 piante di canapa, anch’essa provvista di impianto a goccia.

Già alcuni giorni prima, personale della Squadra Mobile era intervenuto in agro di Ottana procedendo al sequestro di una piantagione di Marijuana composta da circa 3600 piante e denunciando in stato di libertà 3 persone di cui due proprietari del terreno ed una terza persona indicata come responsabile della piantagione.