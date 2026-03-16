Turismo accessibile, incontro pubblico ad Alghero

ALGHERO – Il Consorzio Turistico Riviera del Corallo, in collaborazione con Connessioni Sociali SB, promuove l’incontro pubblico “Alghero: come costruire un modello di destinazione accessibile”, in programma giovedì 19 marzo 2026 alle ore 10.30 presso la sala conferenze di Lo Quarter, nel centro storico di Alghero. L’iniziativa vuole promuovere un momento di confronto tra istituzioni, operatori turistici, associazioni e cittadini sul tema del turismo accessibile, settore in crescita che rappresenta un’importante opportunità di sviluppo per le destinazioni turistiche. Durante l’incontro verranno approfonditi in particolare: le prospettive e i numeri del turismo accessibile; le opportunità di sviluppo per gli operatori del territorio; i modelli di destinazione inclusiva, con attenzione a servizi, mobilità e informazione; le criticità dell’offerta turistica attuale e i bisogni dei visitatori. «L’obiettivo dell’incontro – spiega la presidente del Consorzio Turistico Riviera del Corallo, Bianca Bradi – è avviare una riflessione condivisa sulle opportunità offerte dal turismo accessibile e sulle azioni necessarie per rendere Alghero una destinazione sempre più accogliente per tutti». L’evento è aperto a operatori turistici, associazioni e cittadini interessati e si propone di contribuire alla costruzione di un modello di destinazione sempre più inclusiva e accessibile.