Treno a idrogeno impossibile da fermare? Consiglio: appello delle borgate

ALGHERO – Le buone notizie sono due: le borgate (da qualche tempo) sono ritornate ad avere una voce unitaria e il presidente Pirisi ha convocato un Consiglio per discutere dell’importante questione del treno a idrogeno. La novella meno positiva o anche pessima è che, sentendo le parti in causa, compresi proprio alcuni rappresentanti dell’agro, pare che l’Arst nel suo progetto sia andata oramai così avanti che non ci sia più niente da fare. Se così fosse, questo “statement” andrebbe ad annullare totalmente i benefici delle prime due comunicazione. Non solo, paleserebbe ancora una volta che il territorio, per diversi motivi, anche per inerzie locali, è sempre “a traino” e raramente si pone come “faro” dei processi. Agire molto dannoso che ha ripercussioni negative su tutto. Ma, anche in questo caso, si resta fiduciosi ovvero che, senza attendere “montagne” di idrogeno, si possa (ri)attivare un trasporto pubblico locale degno di questo nome con, magari, una “metro leggera” di superficie (vedi Sirio) che possa arrivare non solo alla Pietraia, ma, come era 40 anni fa, anche fino al centro della città, Come accade in tutto il mondo civilizzato e moderno.

Borgate. “Si porta all’attenzione dei cittadini della città di Alghero e della costituenda Città Metropolitana di Sassari che il presidente del consiglio Comunale di Alghero Beniamino Pirisi ha convocato il Consiglio comunale aperto per mercoledì 11 dicembre alle ore 10,00 presso i locali della Sala riunioni “Lo Quarter”, per discutere del progetto PNNR relativo al relativo al collegamento ferroviario Alghero Centro – Alghero Aeroporto, con impianto di produzione di idrogeno in località Mamuntanas, proposto da Arst Sardegna e Assessorato ai Trasporti della Regione Sardegna.

L’importante infrastruttura se realizzata con le modalità proposte nel progetto, ora in fase di autorizzazione, avrà un preoccupante impatto dal punto di vista sia ambientale che paesaggistico oltre che sulle aziende agricole e proprietà che verranno interessate. Riteniamo pertanto necessario ed importante che tutte le parti sociali del territorio siano correttamente informate di quanto si prevede di realizzare. Vista l’importanza dell’argomento trattato si chiede la massima partecipazione con la preghiera di dare ampia diffusione del presente comunicato”

Comitato di borgata Sa Segada – Tanca Farrà

Comitato di borgata Santa Maria La Palma

Comitato di borgata Guardia Grande – Corea

Comitato di borgata Maristella

Comitato Zonale Nurra

Comitato Metrotranvia Sassari Alghero Sorso