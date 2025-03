Treno a idrogeno. “Algheresi presi in giro da Cacciotto e sua Maggioranza”

ALGHERO – “Nella seduta di oggi della commissione consiliare speciale per il “Treno ad Idrogeno” i cittadini e i rappresentanti dei comitati presenti hanno abbandonato l’audizione di ARST in segno di protesta. Siamo basiti di come con quanta superficialità è stata affrontata la discussione sia da parte dei componenti della commissione (forse per poca conoscenza dei fatti) sia da parte del Funzionario dell’ARST che ha sempre teso a banalizzare qualsiasi richiesta di chiarimento. Audizione nella quale abbiamo avuto la certezza che la conferenza decisoria è stata chiusa con esito positivo e che il Comune di Alghero non ha posto nessuna questione se non osservazioni inutili e poco efficaci sia per l’ambiente che per il paesaggio. Cosa ha fatto il Sindaco Cacciotto insieme alla sua maggioranza se non prenderci in giro e far finta di accettare il dialogo per poi neppure mettere paletti seri ad una Amministrazione Regionale che sceglie di passare sopra la testa della propria gente?

Ci si è riempiti la bocca di condivisione, dialogo, collaborazione, scelte condivise e poi in questi giorni è andata in scena la mortificazione della democrazia. Siamo fortemente delusi, amareggiati e anche fortemente contrariati che la città di Alghero, per bocca dei suoi rappresentanti, abbia per l’ennesima volta scelto di essere depauperata dei propri diritti e usata come straccietto per lavare la coscienza di quei taluni che in Regione fanno beffe del territorio algherese”

I cittadini algheresi lesi dei propri diritti