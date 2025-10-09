Torna a l’Alguer el Cicle Gaudí, quatre film a sala de Lo Quarter

L’ALGUER – Torna a l’Alguer el Cicle Gaudí, el circuit que porta a la ciutat les pel·lícules candidates als Premis Gaudí, els guardons més prestigiosos del cinema català. Arribat ja a la setena edició, el projecte proposa quatre projeccions imprescindibles durant el mes d’octubre de 2025 a la Sala de Conferències de Lo Quarter.
El Cicle Gaudí és una iniciativa de cooperació cultural promoguda gràcies a la col·laboració entre la Società Umanitaria de l’Alguer i la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia, juntament amb la Plataforma per la Llengua i l’Òmnium Cultural de l’Alguer, amb el suport de l’Acadèmia del Cinema Català (organitzadora dels Premis Gaudí), de la Regió Autònoma de Sardenya, de la Fondazione Alghero i de l’Ajuntament de l’Alguer.
Tres sessions estaran dedicades al públic adult, totes en divendres, mentre que una projecció especial serà reservada per a les escoles primàries.
El cicle s’inicia divendres 10 d’octubre a les 19.00 h amb Casa en flames (102’), una comèdia negra escrita i dirigida per Dani de la Orden, que retrata una família disfuncional en un cap de setmana “inflat de tensió” a Cadaqués, a la Costa Brava.
Dijous 16 d’octubre a les 10.00 h, serà el torn dels més petits amb Robot Dreams (102’), una obra mestra candidata als Oscars i guanyadora del Premi Gaudí al Millor Film d’Animació. Dirigida per Pablo Berger i basada en el còmic homònim de Sara Varon, la pel·lícula narra l’amistat entre un gos i un robot al Manhattan dels anys vuitanta.
Divendres 17 d’octubre a les 19.00 h, el públic podrà veure Salve Maria (111’), film guardonat als Gaudí amb el Premi al Millor Guió Original i el Premi al Millor Debut Interpretatiu. Dirigit per Mar Coll i Laura Weissmahr, explora amb sensibilitat la maternitat i les seves ombres.
El cicle es tancarà divendres 24 d’octubre a les 19.00 h amb Saben aquell (105’), de David Trueba, guanyadora de set Premis Gaudí, entre els quals els de Millor Actor (David Verdaguer) i Millor Actriu (Carolina Yuste). Ambientada a la Barcelona dels anys seixanta i setanta, explica els inicis del conegut humorista Eugenio i la creació del seu inconfusible personatge, símbol de l’humor català.
Totes les pel·lícules es projectaran en versió original amb subtítols en italià, elaborats especialment per a l’ocasió per l’Ofici de l’Alguer de la Delegació del Govern de la Generalitat de Catalunya a Itàlia.
L’entrada és lliure i gratuïta.
L’entrada és lliure i gratuïta.