Tirocini universitari ad Alghero, “Indennità irrisorie, forte preoccupazione”

ALGHERO – “Il Partito della Rifondazione Comunista – Federazione di Sassari-Gallura esprime forte
preoccupazione per l’avviso pubblicato dal Comune di Alghero, in cui soggetto promotore è
l’Università degli studi di Sassari, per l’attivazione di tirocini extracurriculari con un’indennità
mensile di appena 400 euro.
Ancora una volta assistiamo a un utilizzo distorto di uno strumento che dovrebbe avere finalità
formative, ma che finisce per consolidare condizioni di lavoro sottopagate e prive di reale
prospettiva. Le linee guida regionali sui tirocini extracurriculari in Sardegna sono ferme alla fine
degli anni duemila, e nessuna Giunta regionale – compresa l’attuale – è intervenuta per aggiornarle
né per innalzare l’indennità minima prevista.
A rendere la situazione ancor più paradossale c’è un fatto: la stessa Regione, nell’ultimo avviso
legato al programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori), aveva previsto un compenso
minimo di 500 euro mensili. Com’è possibile che per un progetto regionale si riconosca un valore
più alto, mentre per le esperienze promosse dalle pubbliche amministrazioni locali, o ancor peggio
dalle Università, si torni a livelli più bassi? O peggio ancora che l’Università degli studi di Sassari
formi delle competenze di alto livello e che ritenga adeguata un’indennità da fame nell’ambito di un
tirocinio?
Chiediamo con forza: come possiamo pretendere che i giovani laureati rimangano in Sardegna se
persino le amministrazioni pubbliche e le università valutano il loro lavoro 400 euro al mese?
È un messaggio scoraggiante, che alimenta la fuga di competenze e il progressivo spopolamento
della nostra terra.
Rifondazione Comunista – Federazione di Sassari-Gallura e tutto il Partito sardo chiede alla
Regione Sardegna di intervenire immediatamente per aggiornare le linee guida sui tirocini,
innalzando l’indennità minima e garantendo reali percorsi formativi. È inaccettabile che la Pubblica
Amministrazione dia l’esempio peggiore, contribuendo alla precarizzazione e allo svilimento del
lavoro giovanile”.
Enrico Lai – segretario regionale PRC Sardegna
Andrea Lai – segretario federale PRC Sassari-Gallura
Efisio Marcia – coordinatore regionale GC Sardegna