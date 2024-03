“The Missing Boys”, disco e film sulla scena new wave in Sardegna

CAGLIARI – Giovedì 21 marzo 2024 alle ore 18.00 negli spazi di Yaqqu in Via Antonio Piccioni, 12 a Cagliari e venerdì 22 marzo, sempre alle ore 18.00, al Teatro Spazio Bunker in Via Porcellana, 17 a Sassari, si terranno le conferenze stampa di presentazione dell’uscita in vinile della colonna sonora del docufilm “The Missing Boys”.

Agli incontri parteciperanno Davide Catinari, regista del film e il produttore discografico Oderso Rubini che illustreranno nel dettaglio il nuovo progetto, intitolato “The Missing Boys – Original Film Soundtrack“ e dialogheranno con il pubblico in sala. Durante le serate sarà inoltre proiettato in anteprima nazionale uno dei teaser promozionali dell’opera cinematografica.

“The Missing Boys, A Selection of Sardinian Wave 80/89 , Original Film Soundtrack”, contestualizza ed esprime al meglio l’anima del mediometraggio di prossima uscita, scritto e diretto da Davide Catinari in collaborazione con Mario Marino, definendo uno scenario “storico” a cavallo tra musica, tendenze, vita quotidiana e sogni di una generazione trasversale a tutto, sullo sfondo di una Sardegna anni ’80 estremamente viva e fertile sul fronte artistico.

La realizzazione di un disco tratto dal film risponde all’esigenza di documentare su vinile quel movimento musicale, così dinamico ed esuberante, che tra il 1980 e il 1989 ha fatto sbocciare nell’Isola una stagione feconda senza precedenti. Una tappa essenziale per la riscoperta delle radici e dell’identità, da parte di una generazione che liberava i propri impulsi creativi successivamente all’eversione sonora, estetica e ideologica del punk alla fine degli anni settanta.

“The Missing Boys – Original Film Soundtrack” raccoglie tredici brani che restituiscono al presente la straordinaria vitalità delle bands e dei movimenti musicali new wave, post punk, goth, electro degli anni ’80 in Sardegna. Un viaggio a ritroso per scoprire e per molti ricordare, la potenza di quell’onda anomala e sotterranea che ha invaso di indomabile energia città e periferie, piccoli centri e quartieri di un’isola in pieno fermento.

Il disco, masterizzato da Oderso Rubini, produttore discografico, scrittore e mentore riconosciuto della new wave italiana (Gaznevada, Neon, Confusional Quartet, Stupid Set) e prodotto da Simone Fringuelli per Spittle Records, etichetta specializzata in ristampe New Wave/Post Punk/Punk italiane ed estere, è disponibile da marzo 2024 distribuito da Goodfellas anticipando l’uscita del film in Italia, prevista per l’autunno, dopo le partecipazioni a diversi festival internazionali di cinema indipendente come il Glendale International Film Festival , il Madriff di Madrid e il Liftoff a Berlino.

Davide Catinari, musicista, autore, promoter di eventi internazionali, direttore artistico di “Vox Day“ e fondatore dei Dorian Gray, presenta questa nuova avventura artistica con lucida riflessione: “Non per nostalgia, né per vendetta, queste sono le tracce di una generazione, strappate al tempo che le ha generate”.

Nella foto gli Autosuggestion di Alghero (che fanno parte del disco e film) composti da Virginia Farris, Stefano Idili, Massimiliano Achenza e Carlo Cecconello.