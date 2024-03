Garante dei detenuti, incontro questa mattina nell’Istituto Penitenziario

ALGHERO – Questa mattina la presentazione ufficiale del nuovo Garante dei Detenuti della città di Alghero, Carmelo Piras, all’amministrazione penitenziaria della Casa di Reclusione “Giuseppe Tomasiello” di Alghero. L’incontro con la direttrice Tullia Carra e il comandante della Polizia Penitenziaria Antonello Brancati si è svolto alla presenza del sindaco Mario Conoci e del proponente del progetto per il Garante e consigliere comunale Christian Mulas. È stata l’occasione per parlare della proficua collaborazione tra il Comune di Alghero e l’istituto penitenziario, in particolare dello sviluppo di progetti di inclusione sociale e reinserimento a favore dei detenuti.