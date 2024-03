Ennesime croci nel tratto di Tottubella della Sassari-Alghero: morte 3 persone

ALGHERO – Ennesima croce sulle strade sarde. Una scia di sangue drammatica che non può che far pensare anche alla condizione pessima di diverse arterie sarde compreso proprio quel tratto viario che ha visto, purtroppo, perdere la vita tra persone: due giovanissimi e un 41enne. Lo scontro è avvenuto nella prima serata di ieri. Pare che mentre compieva un sorpasso il Suv Mercedes condotto dal meccanico Antonio Luigi Murinedddu è andato a scontrarsi con una Fiat 600 dove a bordo c’era una coppia di adolescenti Chiara Urgias e Christian Foddai. Sul posto soccorsi e forze dell’ordine che non hanno potuto che fare altro che constatare la morte di tre persone. Coinvolta anche un altro auto. E’ evidente che l’alta velocità è alla base di una tragedia simile, ma con strade più sicure e in particolare con i jersey divisori e guard rail tra le carreggiate ci sarebbe probabilmente meno possibilità di far accadere tali incidenti. Del resto è l’ennesima croce in quel tratto di strada.

Foto incidente d’archivio