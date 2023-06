Tennis B1, s’infrange per Alghero il sogno di promozione

ALGHERO – Si infrange nel doppio di spareggio il sogno promozione del Tc Alghero-MP Finance. La squadra algherese ha perso 4-3 contro il Ct Bari la semifinale dei playoff di Serie B1 di tennis maschile a squadre. La giornata a Maria Pia era iniziata bene per i padroni di casa, che avevano vinto i primi due singolari con il tedesco Constantin Schmitz (6-1, 6-2 a Marco Migliorati) e con Michele Fois (6-1, 2-6, 7-5 su Marco Micunco in circa tre ore e mezza di gioco). Ma i pugliesi hanno ristabilito la parità con il belga Martin Simon Katz, che ha battuto con un doppio 6-4 Andrea Bacaloni, e con il 4-6, 7-5, 6-1 di Gianluca Ressa su Cristiano Monte.

A quel punto la parola è passata ai doppi e i due match non hanno spezzato l’equilibrio: punto algherese con Schmitz e Marco Mosciatti (6-1, 6-2 su Riccardo Trione e Ressa) e pareggio barese con Katz e Migliorati (6-4, 6-2 su Fois e Monte).

Per decidere l’avversaria del Ct Brindisi per la doppia finale che da la promozione in A2 si è disputato il doppio di spareggio. Schmitz e Fois hanno risposto al 6-2 firmato nel primo set da Katz e Trione con un 6-4 che ha rimandato tutto al match tiebreak decisivo, che ha dato la vittoria agli ospiti per 10 punti a 6.

Il Tc Alghero-MP Finance è già al lavoro per allestire la squadra per il campionato di B1 2024.