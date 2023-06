La Pedrera, via alla riqualificazione della scuola: parlano Conoci e Peru |video

ALGHERO – “Si chiude la fase burocratica di appalto e si affida un nuovo intervento pubblico dal grande impatto sul territorio e la qualità della vità degli algheresi, andando incontro alle esigenze più volte manifestate dal mondo scolastico, così da rendere sempre più sicure e moderne le strutture che accolgono i nostri ragazzi durante l’insegnamento”. Così il sindaco di Alghero, Mario Conoci, presente questa mattina (mercoledì) in occasione della consegna dei lavori di riqualificazione della scuola Primaria e dell’Infanzia “La Pedrera”, nel popoloso quartiere della Pietraia di Alghero. Col primo cittadino presenti l’assessore ai Lavori pubblici Antonello Peru, accompagnato dai tecnici e dirigente del settore Gianni Balzano e dal responsabile unico del procedimento Salvatore Chelo, oltre al progettista, l’arch. Vittorio Carta, ed il responsabile della ditta che ha vinto l’appalto da 535 mila euro.

Il sindaco ha poi portato i saluti dell’Amministrazione al collegio docenti riunito, complimentandosi con tutti i professori per l’importante lavoro svolto durante l’anno scolastico. Gli interventi previsti dal progetto prevedono il completo risanamento di tutta la recinzione dell’isolato con calcestruzzo e ferro d’armatura, il rifacimento del cavedio dell’edificio, i solai e la riqualificazione di tutte le facciate dello stabile. Lavori che avranno una durata di 180 giorni, saranno effettuati tenendo conto della sospensione dell’attività didattica durante il periodo estivo e si impreziosiranno con la prossima apertura del nuovo micronido di recente realizzazione, adiacente al plesso. “Si tratta soltanto del primo di una serie di interventi previsti sul territorio comunale grazie ai fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza che ha permesso al comune di Alghero di realizzare progetti per oltre 4 milioni di euro d’investimento sulle opere pubbliche e la messa in sicurezza del territorio” ha sottolineato l’assessore Antonello Peru, che si è complimentato con la struttura comunale per il grande lavoro portato avanti per intercettare i finanziamenti ministeriali. Venerdì prossimo è prevista la consegna del cantiere per la riqualificazione della scuola del Sacro Cuore, a cui seguirà l’avvio di altre importanti opere.