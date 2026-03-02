“Taglio tasse aeroporti, impegno concreto di Orizzonte Comune”

ALGHERO – “A seguito di diversi comunicati effettuati da esponenti dei partiti di opposizione nel comune di Alghero, come coordinamento di Orizzonte Comune Alghero, informiamo gli stessi e tutta la cittadinanza dell’impegno preso a livello regionale da Orizzonte Comune sulla mitigazione della tassa aeroportuale a livello regionale sul sistema aeroportuale e, in particolare, con un impegno sull’aeroporto di Alghero che darà ulteriore sviluppo al nostro territorio. La proposta è articolata con queste specificità:

Abbattimento per tutti gli aeroporti sardi della cosiddetta tassa, a carico di tutti i passeggeri, nei 5 mesi invernali con un ulteriore abbattimento della stessa di ulteriori 3 mesi (aprile-maggio-ottobre) per l’aeroporto di Alghero che risulta essere ancora il più debole nel sistema aeroportuale sardo.

Vogliamo inoltre sottolineare che, aldilà delle mistificazioni fatte da “qualcuno” il 2026 si apre con l’aeroporto di Alghero che segna una ulteriore crescita nel mese di gennaio in totale controtendenza rispetto agli altri aeroporti sardi: Alghero registra un +2,6% mentre Cagliari segna un trend negativo del -1,7% e Olbia un preoccupante -5%.

Il coordinamento algherese esprime un plauso ai propri rappresentanti in regione per il lavoro che stanno proficuamente svolgendo anche per il nostro territorio”.

Coordinamento Orizzonte Comune