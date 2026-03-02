“Porto Torres merita stabilità: avanti con la continuità amministrativa, no agli esperimenti politici”

PORTO TORRES – “Porto Torres si trova in una fase decisiva della propria storia amministrativa ed economica. Nei prossimi anni si giocheranno partite fondamentali: risorse da intercettare, cantieri da chiudere, investimenti da consolidare, opportunità industriali e turistiche da trasformare in lavoro reale.

In questo contesto, la città non può permettersi improvvisazioni. Non è il momento di esperimenti politici, di alleanze costruite all’ultimo minuto o di progetti senza radicamento amministrativo. È il momento della responsabilità, della competenza e della continuità.

La continuità amministrativa non significa immobilismo. Significa portare a compimento ciò che è stato avviato, correggere con serietà ciò che va migliorato e garantire stabilità istituzionale in una fase strategica per il futuro della città.

Porto Torres ha bisogno di governo, non di prove tecniche.

Ha bisogno di credibilità verso investitori, imprese e istituzioni sovracomunali.

Ha bisogno di una guida solida, capace di assumersi decisioni chiare.

La priorità resta il lavoro, l’emergenza abitativa, il rilancio produttivo dell’area industriale, la piena valorizzazione del porto e del patrimonio turistico e culturale. Il futuro non si costruisce con slogan, ma con responsabilità. Porto Torres merita serietà. Porto Torres merita stabilità”.

Porto Torres Avanti