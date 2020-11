Sviluppo Economico, incontro con le categorie

ALGHERO – In questo scenario di crisi le attività più a rischio sono le piccole imprese, che stanno lottando per non soccombere. Per questo motivo, accanto alle azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale attraverso la leva dei tributi locali, destinando risorse pari a 850 mila euro dell’Avanzo di Amministrazione, l’Assessorato allo Sviluppo Economico è impegnato in un confronto con le Associazioni di categoria per elaborare azoni finalizzate a tutelare le attività ed programmare la prospettiva futura. L’Assessore Giorgia Vaccaro ha voluto avviare una serie di incontri sui temidella riqualificazione e promozione del commercio, qualificazione dell’offerta e miglioramento della competitività.

“Le argomentazioni più ricorrenti negli incontri con i rappresentanti di Confcommercio e Confartigianato hanno riguardato diversi aspetti – spiega l’Assessore – dalla gestione dei suoli pubblici nell’area più pregiata della nostra città, cioè il Centro Storico, alla a necessità di rafforzare l’integrazione territoriale ed economica fra le attività di produzione agroalimentare, artigianale, del commercio e dei servizi. È altrettanto strategico – aggiunge – tutelare le forme di commercio tradizionali, tema al centro delle interlocuzioni dei Centri Commerciali Naturali, costituiti sotto forma di associazione, ai quali ha aderito anche il Comune di Alghero, allo scopo di rivitalizzare i centri urbani e di rilanciare le aziende che vi sono insediate. L’esigenza trova fondamento nella necessità di conservare il carattere identitario delle nostre attività, ma diviene argomento di stretta attualità in un periodo emergenziale come questo, caratterizzato dalle restrizioni dovute alle disposizioni anti Covid-19”.

Tra i temi trattati anche l’accesso alle agevolazioni previste dalla Regione Sardegna, per gli interventi a sostegno della valorizzazione e riqualificazione del commercio nell’area urbana in un’ottica di promozione della città, con particolare riferimento al rilancio economico-sociale di alcune aree periferiche della città. Tavolo aperto anche con i rappresentanti delle attività che operano su area pubblica. Coldiretti, al riguardo, ha ribadito l’importanza della nuova disposizione del mercato di Campagna Amica che si tiene il giovedì nel quartiere di Sant’Agostino, mentre l’Associazione Nazionale Ambulanti ha esposto le esigenze che caratterizzano il mercato all’aria aperta del mercoledì.