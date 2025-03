“Suoli pubblici, bene più controlli e decoro, sostenere il settore”: parla Deriu | video

ALGHERO – Oggi, dopo una lunga attesa che dura da anni, arriva il nuovo regolamento dei suoli pubblici. In realtà, le novità rispetto alle direttive vigenti non sono moltissime, ma ciò che si apprende come indirizzo dell’attuale Amministrazione è la volontà di far rispettare le direttive che, salvo sorprese, dovranno essere votati nella seduta consigliare prevista per questo pomeriggio.

Nel frattempo, anche per sentire le varie voci in campo, abbiamo intervistato Francesco Deriu, titolare del ristorante Alamo (centro storico di Alghero). Dalle sue parole emerge una visione piuttosto condivisa dell’attuale condizione e di come, invece, dovrebbe essere organizzato il comparto e nello specifico la situazione dei suoli pubblici che, oggettivamente, negli ultimi anni è un po’ “sfuggita di mano”.

Al netto della indubbia necessità di offrire lavoro, servizi, decoro e accoglienza, era ed è indispensabile mettere mano a certe situazioni che paiono essere andate troppo oltre (ad esempio le piazze storiche dovrebbero essere in gran parte libere e poi evitare “trenini” in ogni dove), causando degli evidenti impatti di immagine e altro non proprio all’altezza di una località turistica.

ECCO LE PAROLE DEL RISTORATORE ALGHERESERE FRANCESCO DERIU