Sulià House Porto Rotondo riapre l’elegante boutique hotel

PORTO ROTONDO – Porto Rotondo, Aprile 2022 – Sulià House Porto Rotondo, Curio Collection by Hilton – moderno ed elegante boutique hotel immerso nella natura e sospeso tra il mare e il cielo di fronte il Golfo di Cugnana – riapre il 13 aprile per una a nuova stagione ricca di sorprese e di emozioni.

Un nuovo nome, Sulià, che in sardo significa solare, soleggiato, è una promessa mantenuta: una posizione privilegiata, incastonato sulle pendici delle sinuose rocce della Sardegna che discendono veloci verso il mare, da cui godere il miglior panorama e dove i tramonti sono lunghissimi ed intensi. Il sole, al tramonto, crea giochi di luce mozzafiato, e l’hotel, tutto, è il luogo migliore per godere del meraviglioso spettacolo durante le ore più belle del giorno.

I profumi delle erbe aromatiche, quello dell’elicriso – il tipico fiore giallo della Sardegna – e degli alberi di mirto e di ginepro che circondano l’albergo, i colori del cielo, l’azzurro intenso dell’acqua e le voci della natura fanno da cornice ad una vacanza perfetta, lontani dalla pazza folla e, al tempo stesso, vicinissimi al mare e alle attrazioni della Costa Smeralda, iconica meta turistica, simbolo di esclusività ed eleganza.

Questi sono solo alcuni degli elementi che rendono ogni soggiorno un’esperienza speciale. Le tradizioni del territorio, qui, sono rielaborate con la giusta modernità e si esprimono nelle 22 eleganti camere con vista mozzafiato sul golfo di Cugnana, nell’accogliente piscina privata, nel centro fitness e wellness all’ avanguardia, nel bar di tendenza e nel ristorante gourmet affidato alle sapienti mani dello chef stellato Claudio Melis.

L’ edificio – il cui candore esalta la luce del cielo della Sardegna – si inserisce armoniosamente nel paesaggio, ed è caratterizzato dalla sagoma di due astori sardi – rapaci tipici dell’isola – in procinto a spiccare il volo, che sono parte integrante del tetto. L’interior decoration, moderno e accogliente, attinge ai colori tenui del design di avanguardia e ai materiali innovativi, emanando le giuste vibrazioni che trasmettono agli ospiti una piacevolezza per gli occhi che si tramuta, poi, in un confortevole soggiorno, declinato tra camere, suite e terrazze private.

La sinuosa piscina, circondata da comode chaise long e accoglienti cabane, è il cuore dell’albergo. Qui l’atmosfera cambia con il passare delle ore e con il mutare della luce. Di giorno è il luogo perfetto per crogiolarsi al sole o rilassarsi all’ombra, leggere o ascoltare la musica, rinfrescarsi con un tuffo e tonificarsi con una nuotata. Con il trascorrere delle ore e al calare del sole, l’atmosfera diventa più frizzante, e inizia il rito della golden hour: un cocktail sapientemente miscelato accompagnato da un’atmosfera magica, per un aperitivo vivace, preludio della piacevolezza della serata. Infine, la grande novità di questo 2022: Pasigà Restaurant che vede alla sua guida Claudio Melis, lo chef stellato di origini sarde, famoso per il suo ristorante In Viaggio di Bolzano.

Il ristorante Pasigà Restaurant by Claudio Melis è una novità assoluta non solo per l’albergo, ma anche per il panorama gastronomico sardo: è il primo ristorante etico e sostenibile della Costa Smeralda e uno dei pochi di tutta la Sardegna. Un ristorante bistronomico, in cui l’alta cucina si sviluppa in un contesto conviviale e informale, e si esprime con eleganza, freschezza, sostenibilità. Un concetto di cucina fortemente connesso con il territorio, resa moderna dalla creatività dello chef e dalle sue intuizioni, che gli permettono di anticipare le nuove tendenze e declinarle in piatti semplici e al tempo stesso sofisticati. Una cucina fresca e colorata, che mette al centro il prodotto locale e la filiera corta. Un servizio efficiente e cordiale, una carta dei vini con tanta Sardegna, quella Sardegna delle fermentazioni spontanee, dove terroir e vitigni autoctoni incontrano natura e benessere. Questo e molto altro rende il Sulià House Porto Rotondo un vero paradiso privato, dove vivere in armonia con sé stessi e con la natura, in cui ogni visitatore diventa depositario di un segreto speciale da custodire e condividere con pochi.