Stravince il Centrodestra a trazione Fdi. Alghero, 5 Stelle primo partito. Bene Fdi e Pd

ALGHERO – Stravince il Centrodestra a trazione Fratelli d’Italia. Con il 44,11% la coalizione con a capo Giorgia Meloni ottiene il primato rispetto al Centrosinistra fermo al 26% a cui segue il Movimento 5 Stelle al 15,40%, Azione+Italia Viva 7,78%. Questo il risultato nazionale, mentre in Sardegna, come in tutto il Sud Italia, è il Movimento di Grillo e Conte a primeggiare con Fratelli d’Italia e Pd che restano sul podio, mentre la Lega scivola più in basso palesando un risultato non positivito.

Discorso simile per Alghero dove pare palesarsi una vera doccia fredda per il Centrodestra Sardista e Civico a guida della Città. Se verranno confermati i dati emersi in queste ore vedono, in maniera del tutto inaspettata, il Movimento 5 Stelle primo partito al 23 %, segue Fratelli d’Italia al 22% e poi il Partito Democratico al 19%, questa la prima fascia. La seconda fascia vede in testa Forza Italia al 10,42% che si attesta ad essere il quarto partito cittadino mantenendo tutto sommato il suo valore rispetto alle ultime consultazioni pur ottenendo un risultato non soddisfacente. Discorso simile, ma ancora più negativo, per la Lega che si ferma al 6%. Dato molto inferiore in merito a quelle che potevano essere le previsioni. Ottengono invece un risultato tutto sommato buono sia la Sinistra coi Verdi al 4,60% che Azione e Italia Viva (terzo polo) col 4,38%. Totale debacle invece per Noi Moderati che si ferma al 1,63%.

Emergono due elementi su cui riflettere a livello locale. Il primo che il Nord Ovest della Sardegna, Alghero e Sassari, in primis, non eleggono neanche un Parlamentare di Centrodestra (nato e residente in loco), altro elemento è che, nonostante i maggiori centri di questo territorio, e pure la Regione, siano governati dallo schieramento che ha vinto le elezioni, si registrano risultati contrari fino, addirittura, all’exploit di Alghero, coi 5 Stelle primo partito e l’ottimo risultato del Partito Democratico, oltre che quello, diciamo atteso (anche se sicuramente superlativo) di Fdi. C’è, sicuramente, qualcosa, e forse di più di qualcosa, su cui riflettere.