Strade di sangue, nuova croce sulla “Due Mari”: morto 25enne algherese

ALGHERO – Ennesima croce sulla strada dei “Due Mari”. È morto nella notte di ieri, Emanuele Puggioni, il 25enne che era rimasto gravemente ferito in un brutto incidente. Uno scontro deflagrante tra la moto con lui in sella e una Lancia Ypsilon avvenuto nel tratto di strada nei pressi della zona industriale di San Marco. Sul posto sono intervenuti subito i soccorsi e le forze dell’ordine.

I medici lo avevano sottoposto a un delicato intervento chirurgico perché nel violento impatto il 25enne aveva subito l’amputazione traumatica della gamba. Dopo ore di speranza, è arrivata la triste notizia. Il giovane algherese non non ce l’ha fatta, troppo gravi le lesioni riportate nello schianto della sua moto contro l’utilitaria.

Come detto, un ennesima croce in una strada teatro di una scia di sangue infinita e questo, anche per la velocità dei mezzi che la percorrono, ma pure per un condizione generale della stessa arterie che andrebbe migliorata. Tutto questo in attesa dell’agognata 4 corsie che eviterebbe il passaggio in questo tratto maledetto.