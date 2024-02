Futsal, il Coni boccia ancora l’Amministrazione Conoci: urge subito un campo

ALGHERO – Il C.O.N.I., che già ad ottobre aveva dato parere favorevole ai lavori di ampliamento del PalaManchia, ribadisce quanto già espresso dichiarando che i lavori si sarebbero potuti eseguire lo scorso autunno. Sarebbe stato sufficiente che l’Amministrazione leggesse correttamente il parere del C.O.N.I. senza accampare presunte incongruenze tra il parere e il regolamento tecnico della Divisione Nazionale Calcio a 5.

Mesi persi a interpretare norme che sin da subito erano parse chiare alla dirigenza della Futsal Alghero ma non all’Amministrazione Conoci. Da parte della Futsal Alghero ancora una volta si richiama il grande dispendio di energie e risorse economiche.

“Rimarchiamo che abbiamo effettuato a nostre spese la procedura iniziale con il progetto di un professionista, e anche in quell’occasione c’è stato il parere favorevole sui lavori. In questi mesi abbiamo subito un danno sia economico che sportivo difficilmente quantificabile” afferma la società in una nota.

Con il nuovo parere del C.O.N.I che sgombra finalmente il campo da possibili interpretazioni dovrebbe essere chiaro a tutti che nessun ostacolo tecnico o amministrativo preclude l’avvio dei lavori di ampliamento del PalaManchia.

“Ora dovrebbe essere finalmente chiaro che i lavori possono essere eseguiti. Chiediamo che si trovi una soluzione per poter giocare ad Alghero entro il termine della stagione agonistica” conclude la nota della Futsal Alghero.

L’omologazione di una struttura a norma per il Calcio a 5 ad Alghero è una questione fondamentale e non più rinviabile né per la stagione agonistica in corso né per la prossima stagione.

Dalla prossima stagione infatti non si potranno più chiedere deroghe ai regolamenti federali e le strutture sportive per il Calcio a 5 dovranno rispettare le norme federali senza alcuna eccezione.