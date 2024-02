La FIN ad Alghero apre il corso per Assistenti bagnanti

ALGHERO – La FIN (federazione italiana nuoto) ad Alghero apre il corso per Assistenti bagnanti, da Marzo a Maggio. Potrebbe essere l’ultima occasione per i sedicenni, col nuovo decreto legislativo in attuazione per la prossima stagione estiva, l’età minima sarà di diciotto anni.

La Federazione Italiana Nuoto è l’unico ente in Italia riconosciuto dalla “International Life Saving” ed il brevetto rilasciato è valido in Europa e nel Mondo. Il corso ha validità per l’arruolamento volontario nella marina Militare e nell’Esercito e per l’attribuzione dei crediti formativi agli esami delle scuole Superiori. Oltre al brevetto di A.B. verrà rilasciato: Attestato Esecutore BLS-D

Per informazioni rivolgersi Tel: 3290774001; mail: lorenzo.zicconi @federnuoto.it