Regionali, ecco Sardegna al Centro: Antonello Peru sarà ad Alghero

ALGHERO – Il 17 febbraio, alle ore 19:00, presso la Sala Convegni del Polisoccorso, in via Liguria ad Alghero, la nuova forza politica fondata da Antonello Peru e Stefano Tunis racconterà il suo progetto e il suo programma in vista delle prossime elezioni Regionali che si terranno il 25 febbraio.

I candidati per la circoscrizione di Sassari che concorreranno per Sardegna al Centro 20Venti saranno: Antonello Peru, Rossana Boe, Titino Sebastiano Cau, Erika Capiali, Alberto Mario Angelo Corradi, Laura Cassano, Luigi Esposito, Maria Alessandra Corda, Sandro Panzali, Valeria Sini, Alessandro Unali e Silvia Tedde.

“Il fine principe è realizzare la nostra idea per una Sardegna che, con una politica inclusiva, darà ai sardi l’opportunità di essere i veri protagonisti dello sviluppo. Lo slogan “Possiamo essere PROTAGONISTI ” voglio diventi “Siamo i protagonisti della Sardegna” perché ognuno di noi deve sentire l’onere di dover e poter agire in favore degli interessi della nostra isola e noi, Sardegna al Centro 20Venti, possiamo dare questa possibilità. Ci siamo opposti agli obblighi romani, abbiamo lottato perché ci fosse una decisione tutta sarda per la candidatura del Presidente della Regione, abbiamo accolto la volontà di squadra dei nostri candidati, coloro in cui hanno creduto in un progetto, poichè siamo gli unici ad averne uno serio, innovativo, rivoluzionario e sovranista.” – dichiara il coordinatore cittadino di Alghero Federica Bandinu – ” Vi invitiamo a partecipare al nostro incontro!”