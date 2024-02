Regionali, per Marinaro arrivano ad Alghero Cossa e Vargiu

ALGHERO – Continuano gli appuntamenti elettorali in vista delle regionali del 25 febbraio. Appuntamento di grande rilievo che avrà senza dubbio effetti pure sulle prossime Comunali fissate, insieme alle Europee, il 9 giugno. Domani, venerdì 9 febbraio, alle ore 17.00, presso la sede dei Riformatori in via Verdi 36 ad Alghero, si terrà un incontro del partito guidato da Pietrino Fois Saranno presenti con il candidato Francesco Marinaro, gli Onorevoli Michele Cossa e Pierpaolo Vargiu, la Presidente Lai e parleranno sia del Principio di Insularità in Costituzione che del riconoscimento Nuragico come Patrimonio dell’ Umanità, infine si parlerà di Accise.