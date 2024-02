Olbia, giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo: appuntamenti

CAGLIARI – Oggi, 7 febbraio, è la giornata contro il bullismo e il cyberbullismo, istituita nel 2017 dal Miur. È un’occasione per conoscere meglio questa piaga sociale e per riflettere su quali possano essere gli strumenti per impedire che comportamenti violenti e di prevaricazione continuino ad accadere.

In occasione di questa giornata, l’amministrazione comunale organizza una serie di incontri nelle scuole medie. Il primo si è tenuto oggi presso l’istituto comprensivo statale. Il Prof. Cristiano Depalmas, esperto sul tema, si è confrontato con i ragazzi. Presenti inoltre l’assessore alla pubblica istruzione Sabrina Serra e la dirigente Simonetta Murgia.