Spaccio di eroina, arrestato nigeriano nel centro di Alghero

ALGHERO – I carabinieri del Nucleo operativo hanno arrestato un Nigeriano per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è avvenuto lunedì mattina nel centro storico di Alghero. I movimenti del giovane extracomunitario hanno attirato l’attenzione dei militari che hanno così deciso di fermarlo e perquisirlo. Da un primo controllo è stato trovato in possesso di tredici dosi di eroina e due di cocaina, pronte per lo spaccio. Successivamente è stata perquisita l’abitazione del giovane dove sono stati rinvenuti cinque flaconi pieni di metadone, da 120 mg ciascuno, e cinque grammi di marijuana. Nella giornata di ieri, dal Tribunale di Sassari è arrivata la convalida dell’arresto per il nigeriano al quale, in attesa di essere processato, è stato disposto l’obbligo di firma. L’arresto del giovane rientra in una serie di controlli del territorio che, nella Riviera del Corallo in particolare, sono stati intensificati in seguito ai recenti fatti di cronaca legati ai più giovanissimi per lo spaccio di droga, atti di vandalismo e furti con scasso ai danni di attività commerciali ed edifici pubblici.