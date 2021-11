Furti e vandali, nuova irruzione in Biblioteca

ALGHERO – Non si ferma la scia di episodi di microcriminalità, vandalismo e furti legati al mondo dei più giovani. Una situazione oramai emergenziale per cui sono già aumentati i controlli in città ma è evidente che si tratta di un problema legato anche a questioni di precarietà sociale e dell’assenza di circolazione di persone nelle ore notturne.

Ad essere presi di mira, ancora una volta, la Biblioteca di Santa Chiara. Nel pieno centro storico non ci contano più, in quell’area, le azioni di questo tipo. Obiettivo non sono certo i libri, ma le macchinette per i prodotti con all’interno i soldi. Stesso discorso per quanto accaduto negli scorsi giorni in alcuni plessi degli Istituti Superiori cittadini. A questo si aggiungono le vetrine spaccate di divere attività sempre nella parte vecchia di Alghero, ma centralissime vie dello shopping. Ovviamente il tutto accade nelle ore notturne quando la circolazione di veicoli e persone è praticamente nulla.