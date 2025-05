Spaccio di cocaina, vendita in centro: due arresti ad Alghero

ALGHERO – In quattro mesi hanno spacciato 350 dosi di cocaina. Scambi di droga e denaro documentati dai carabinieri della compagnia di Alghero, che poi hanno arrestato due persone ritenute responsabili del traffico: dall’inizio delle indagini avrebbero venduto circa un chilo di polvere bianca. Tutto è partito da un controllo occasionale eseguito a novembre dai militari su uno dei due arrestati, così l’agenzia Ansa sulla notizia divulgata dai Carabinieri di Alghero che hanno condotto l’operazione.

L’uomo era stato bloccato vicino a una scuola dopo aver ceduto 2 grammi di cocaina a un acquirente, indosso gli trovarono 300 euro in contanti. In una successiva perquisizione domiciliare in quella che era la base logistica degli spacciatori, i carabinieri hanno trovato 100 grammi di cocaina nascosti nella cappa della cucina, bilancini elettrici e materiale vario utilizzato per il confezionamento delle dosi. Dopo le formalità di rito, uno dei due arrestati è stato trasferito nel carcere di Bancali, per l’altro sono stati disposti gli arresti domiciliari.