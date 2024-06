ALGHERO – Sono aperte le selezioni per uno dei Cantieri Comunali LavoRAS 2023. A seguito della Determinazione del Direttore Generale dell’Assessorato del Lavoro, Formazione Professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale n. 3120 del 29/06/2023 è stato approvato l’Avviso Pubblico per l’attuazione della misura “Cantieri nuova attivazione – annualità 2023” nell’ambito del programma Plurifondo LavoRAS. Il Comune di Alghero, tramite l’ASPAL, ha avviato le procedure per la selezione del personale da impiegare nel cantiere. Nello specifico si fa riferimento alle seguenti figure alle quali verrà applicato il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) di categoria del settore privato corrispondente: n. 1 Perito agrario, n. 3 Giardinieri, n.4 Personale non qualificato addetto alla manutenzione del verde

Di seguito il link allo specifico portale presso il quale, fino alla data del 07/06/2024, è possibile presentare la propria candidatura. In allegato l’avviso completo. Tutte le informazioni sono consultabili sul sito istituzionale del Comune di Alghero.

https://agenziaregionaleperillavoro.regione.sardegna.it/index.php?xsl=2362&s=44&v=9&c=93505&nodesc=2&c1=4920&tipodoc=2&tipoconc=3