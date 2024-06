Futsal Alghero, “Dopo l’esilio, accogliamo con piacere il via libera ai lavori del PalaManchia”

ALGHERO – “Accogliamo con estremo piacere, e oseremmo dire anche con un sospiro di sollievo, il via libera del Consiglio Comunale alla variazione al Bilancio che permetterà di avviare, speriamo quanto prima, i lavori di ampliamento del campo di gioco nel Pala Manchia che consentiranno alla nostra squadra di tornare a giocare le partite casalinghe in città dopo un anno di esilio forzato a Usini.

In questo modo verrà salvaguardata l’attività della Futsal Alghero, cresciuta esponenzialmente negli ultimi anni grazie a un importante lavoro di programmazione che ha portato anche alla nascita del settore giovanile. Un’altra stagione lontano da Alghero avrebbe probabilmente compromesso la prosecuzione delle nostre attività, sicuramente avrebbe tarpato le ali a tutto il movimento sportivo dopo anni di sudore e sacrifici. Un ringraziamento, dunque, all’Amministrazione Comunale per aver accolto le nostre istanze e i nostri suggerimenti e a chi si è prodigato in prima persona per arrivare a questo importante obiettivo, nonostante alcuni tentativi maldestri di ostacolare, se non addirittura affossare, il provvedimento. Con l’auspicio, innanzitutto, che i lavori di ampliamento possano iniziare quanto prima e, in seconda battuta, che non si debbano aspettare altri appuntamenti elettorali per vedere riconosciute le legittime richieste delle società sportive. Una su tutte, giocare nella propria città”.

Futsal Alghero