SoloWomenRun a Cagliari, 12mila partecipanti: numeri record

CAGLIARI – Numeri da record per la settima (la sesta effettivamente corsa considerato che nel 2020 la pandemia ha bloccato la manifestazione pochi giorni prima del via) edizione della SoloWomenRun, iniziativa solidale che colorerà di rosa il centro di Cagliari domenica 5 marzo 2023. Saranno, infatti, dodicimila le partecipanti che prenderanno parte alla corsa che unisce associazioni, istituzioni e semplici cittadini nel nome della solidarietà e soprattutto per lanciare un deciso “NO” alla violenza di genere.

Un successo che, dopo la sospensione causata dal Covid, è andato ben oltre le previsioni degli organizzatori che hanno raggiunto la quota massima di adesioni una settimana prima dell’appuntamento che prenderà il via (e si concluderà) alla Fiera di Cagliari.

“Un forte segnale di quanto questa giornata fosse attesa, sentita, partecipata” è stato il primo commento dell’Assessora alle Politiche Sociali del Comune di Cagliari, Marina Adamo che nella mattina di oggi, mercoledì 1 marzo 2023, ha partecipato alla conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa.

Presenti nella Sala Retablo del Municipio anche il Presidente del Consiglio Comunale, Edoardo Tocco, l’Assessora allo Sport, Fioremma Landucci, la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi, l’organizzatore Andrea Culeddu per Gevensport, Alexa Leinardi, vice Presidente dell’ASD Cagliari Atletica Leggera e Pietro Casu, Presidente di UISP Cagliari.

“Una manifestazione – ha aggiunto l’Assessora Adamo – che riparte alla grande e che è caratterizzata da un trend di grande crescita. Un fiume in rosa di donne cercherà di trasmettere il messaggio che l’abbinamento tra sport, pari opportunità e solidarietà è vincente. Solo facendo rete tra istituzioni, associazioni del territorio e privati cittadini, si può contrastare un fenomeno come quello della violenza di genere”.

“Come Assessore allo Sport – ha condiviso Fioremma Landucci – mi fa piacere vedere che l’iniziativa sia così partecipata mentre come donna sono orgogliosa del messaggio che viene portato avanti. Un rilievo che sarà sia sociale che sportivo-sanitario e questo non può che essere positivo”. Prezioso il contributo delle associazioni che raggiungeranno Cagliari da tutta la Sardegna, con alcune presenze previste anche da oltre Tirreno. Il tutto per lanciare un messaggio di solidarietà grazie ad una manifestazione che consentirà una preziosa raccolta di fondi che verranno poi destinate alle associazioni stesse per diverse finalità. Tutte, comunque, legate dal comune denominatore del contrasto alla violenza di genere.

Partenza e arrivo sono stati fissati alla Fiera in modo da creare un minor impatto possibile sulla circolazione, garantita anche grazie alle creazione di corsie riservate alla corsa in rosa.

“Ben vengano giornate come questa che hanno un alto valore simbolico”. Il pensiero di Edoardo Tocco che ha portato i saluti dell’Amministrazione e ha lanciato un appello ai suoi concittadini. “Mi auguro che i cagliaritani capiscano. Sappiamo che ci saranno alcuni incroci tra la manifestazione e le questioni legate al traffico e ai parcheggi ma ci tengo a far capire a tutti che serve un po’ di tolleranza per una manifestazione così importante come questa”.

E tra gli Amministratori c’è anche chi, come la Presidente della Commissione Pari Opportunità, Stefania Loi, non si è persa una edizione della “SoloWomenRun”. “C’ero già nel 2015 – ha raccontato Stefania Loi – e per questo non posso che sostenere il binomio salute e sport. In un percorso virtuoso che permette anche di prevenire tante patologie. Con questa manifestazione abbiamo avuto l’ennesima conferma che la solidarietà femminile esiste”.