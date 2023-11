Soldi a Fertilia, grazie a Tedde e Biancareddu. Mulas: “Bene, ora vanno spesi”

ALGHERO – Il presidente della Commissione Consiliare Ambiente Christian Mulas esprime grande soddisfazione per la finalizzazione del contributo per Fertilia, Carbonia e Iglesias inserito in finanziaria da parte dell’onorevole Marco Tedde. “Contributo che ha ricevuto idonea attuazione di spendita con delibera di Giunta regionale su proposta dall’Assessore dell’ UDC alla Cultura Andrea Biancareddu”, cosi il presidente Mulas che chiude “Da oggi in poi il presidente Mulas garantisce il suo impegno tese a vigilare affinché il Comune di Alghero rispetti il programma di spesa e attività approvati dall’assessore Biancareddu”.