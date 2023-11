Crisi a Porta Terra, Conoci: “Ricorso bizzarro”. Bruno: “Non c’è più maggioranza, dimissioni”

ALGHERO – Deflagra nella politica algherese, in particolare quella governativa, maggioranza locale, il rapporto ai minimi termini tra Sindaco e parte di essa. In particolare, come noto, la spaccatura, pare sempre più insanabile, è tra Conoci e Forza Italia. E questo a seguito, non solo, della revoca degli incarichi assessoriali, ma anche del ricorso al Tribunale del Tar a questa azione.

Come già anticipato, gli assessori Peru e Caria hanno risposto con le carte bollate rispetto alle loro dimissioni, azione che, come sempre, ha comportato la reazione del Sindaco che reputa “bizzarra” la scelta evidenziando che lui “ha operato come fanno altri suoi omologhi”.

Sulla questione interviene anche Mario Bruno che, oltre porre l’accento che “oramai Conoci e la maggioranza si parlano tramite avvocati”, dà un consiglio al Sindaco: “Visto che non ci sono più i numeri per governare, sarebbe meglio che si dimettesse, facendo trascorrere i 20 giorni di riflettere per verificare se continuare o se restituire la parola agli elettori”.