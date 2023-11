Desbarassane-tot, 3 nuovi appuntamenti per liberarsi degli ingombranti

ALGHERO – Al via un ulteriore ciclo del Desbarassa-ne -tot. Dopo le ultime tre giornate svoltesi con grande successo ad Alghero, Fertilia e Santa Maria La Palma, l’appuntamento con il desbarassa si rinnova con ulteriori tre date ed un’ulteriore novità. Dopo aver introdotto l’obbligo di poter di conferire solo frazioni valorizzabili separando preliminarmente eventuali frazioni miste, infatti, si aggiunge la presenza di uno scarrabile dedicato agli inerti. I cittadini potranno quindi disfarsi anche di vecchi sanitari, calcinacci, piastrelle, piatti doccia detriti di lavorazione muraria etc ( escluso il cartongesso) che provengano da piccole lavorazioni domestiche in fai da te. Non saranno invece accettati detriti provenienti da lavorazioni delle ditte/imprese edili.

“Ritengo utile inserire anche gli inerti considerate le diverse lamentele dell’utenza circa il costante livello di riempimento a pieno dello scarrabile presente nell’ecocentro di Galboneddu e che spesso induce gli utenti a tornare indietro carichi o nel peggiore dei casi a liberarsi del rifiuto nelle strade dell’agro. Non vogliamo che il cittadino torni indietro carico o debba sentirsi legittimato ad abbandonare gli inerti dove capita, anche perchè i costi in questo caso lieviterebbero su tutta la comunità” dichiara l’assessore all’ambiente Andrea Montis.

Il Calendario (fatti salvi rinvii dettati dalle condizioni meteorologiche avverse) sarà il seguente:

Domenica 26 NOVEMBRE SA SEGADA ( centro borgata) 08 -12

Domenica 3 DICEMBRE MARISTELLA ( centro borgata)08-12

DOMENICA 10 DICEMBRE ALGHERO ( via De Gasperi) 08-12

Comitati di quartiere e Borgata sono invitati a divulgare il calendario e le novità tra la cittadinanza