Lega Navale Alghero, mostra contro la violenza sulle donne

ALGHERO – Il Presidente ed il Direttivo della Sezione di Alghero della Lega Navale Italiana informano della realizzazione della mostra fotografica dedicata alla sensibilizzazione e alla consapevolezza della problematica della violenza sulle Donne.

Il 25 novembre è la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Una ricorrenza voluta dalle Nazioni Unite che l’ha istituzionalizzata il 17 dicembre 1999 con una risoluzione, la 54/134, dove si definisce questa violenza «una delle violazioni dei diritti umani più diffuse, persistenti e devastanti che, ad oggi, non viene denunciata, a causa dell’impunità, del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che la caratterizzano».

La mostra, organizzata in risposta alla richiesta della Lega Navale Italiana, che sarà inaugurata alle 11.30 il 25 novembre, si propone di offrire uno sguardo incisivo e toccante sulla realtà della violenza di genere, affrontando tematiche cruciali e fornendo uno spazio di riflessione per la comunità.