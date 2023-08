Sogeaal – Ryanair, accordo quinquennale: “Segnale positivo per il territorio”

ALGHERO – “Come anticipato qualche giorno fa, nessuna smobilitazione di Ryanair dall’aeroporto di Alghero. Anzi, la firma dell’accordo quinquennale con Sogeaal, già dalla prossima winter 2023-2024, è un ottimo punto di partenza che conferma e garantisce un consolidamento del sistema aeroportuale del nord Sardegna, utile e necessario a rafforzare traffico e nuove rotte anche in prospettiva di ulteriori collegamenti. In quest’ottica, si conferma importante il ruolo di indirizzo, programmazione, controllo e sostegno che devono svolgere le istituzioni, quella regionale e dei comuni, che insieme ad una attenta capacità industriale dei gestori aeroportuali sia a garanzia di un diritto alla mobilità che non può certamente essere messo in discussione. L’accordo di lunga prospettiva già firmato conferma il rapporto stabile di Ryanair con Alghero e tutto il nord Sardegna, un fattore di fondamentale importanza per poter dare garanzia alla mobilità per tutti i sardi, anche al di là della continuità territoriale, e di programmazione per gli operatori turistici. E’ un importante segnale di attenzione per il nord dell’Isola, che consente di guardare con estremo ottimismo al futuro, con l’auspicio che sugli aeroporti, ed in particolare sul futuro assetto societario, si ritrovi quanto prima una convergenza di vedute tra istituzioni, così da garantire agli algheresi, a tutti i sardi, alle compagnie aeree come al mercato turistico, quelle certezze necessarie per programmare con profitto le attività”. Lo dichiara il sindaco di Alghero, Mario Conoci, in seguito all’annunciato accordo di Ryanair sullo scalo aeroportuale di Alghero.