“Bene l’accordo tra Sogeaal e Ryanair”

ALGHERO – “Bene accordo quinquennale con Ryanair, del quale attendiamo di conoscere i dettagli. Ora occorre declinare la strategia di sviluppo per il prossimo decennio”. L’ex sindaco di Alghero Marco Tedde commenta favorevolmente l’annuncio dell’accordo Sogeal-Ryanair per il prossimo quinquennio. “E’ evidente che alla compagnia irlandese dovranno essere affiancati altri vettori e altre tratte -sottolinea Tedde, che da Sindaco ebbe modo di trattare con Ryanair per voli low cost-. Ma sono certo che la fusione degli scali del nord, che consentirà di fare sistema e massa critica, coniugata alle risorse che la Regione sta per mettere in campo con una legge mirata che finalmente utilizza gli orientamenti europei in modo proficuo, ci sarà la possibilità di dare allo scalo algherese quel respiro di crescita che il nord dell’isola attende -chiude l’esponente di Forza Italia-.”