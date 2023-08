“Cra al Green, la Commissione non scioglie i dubbi”

ALGHERO – “In Commissione aumentano i dubbi sulla settimana torrida al Cra. Non sono state esibite le carte che dovrebbero provare i trionfalismi del Sindaco Mario Conoci sull’esito delle ispezioni da chi è di competenza. Oggi la commissione consiliare ai Servizi Sociali, presenti l’assessora Salaris, i dirigenti Nurra e Balzano assente il Sindaco.

La riunione odierna della quarta Commissione consiliare (Politica sociale), presieduta dal presidente Peppinetto Musu è stata dedicata interamente al problema che in questi giorni ha tenuto banco, ovvero il guasto dei condizionatori della struttura che ospita 53 anziani di cui 15 non autosufficienti. L’interesse si è focalizzato sulla problematica relativa alla idoneità della struttura ricettiva, riqualificata a struttura residenziale per anziani e l’applicazione delle normative vigenti sui requisiti richiesti per trasformare una struttura dedicata al turismo in struttura “casa del riposo”. Le criticità della struttura le ha evidenziate il commissario Christian Mulas che è anche presidente della commissione sanità. Mulas- rivolgendosi all’Assessora e al dirigente Nurra – ha rilevato l’assenza della documentazione richiesta alcuni giorni fa in Consiglio Comunale, soprattutto relativa agli atti sull’idoneità della struttura. La documentazione che il consigliere Mulas aveva chiesto di poter visionare era, ed è ancora, visto che non se ne vede traccia: Il piano di evacuazione per gli ospiti allettati e non, la certificazione antincendio, il collaudo dell’ascensore esterno che parrebbe che sia esposto sempre al sole, creando difficoltà per l’uso. E’ stato chiesto inoltre il verbale dei Carabinieri del Nas, il verbale dello Spresal, il numero del personale che svolge il servizio con rispettivi titoli professionali e, per ultimo, chi è il responsabile dell’amministrazione che sta all’interno con rispettivi titoli professionali.

Ovviamente sul tavolo della commissione tutte queste richieste non sono state soddisfatte, lasciando i commissari con forti dubbi. I dubbi aumentano, si fanno sempre più concreti, anche alla luce delle recenti trionfali dichiarazioni del Sindaco che ha assicurato che le ispezioni svolte dai Nas e dallo Spresal hanno dato esito positivo. Perché, allora, non vengono esibite le prove che hanno portato il primo cittadino ai trionfalismi sulla stampa? Nonostante le sollecitazioni in commissione per avere la documentazione richiesta, sia l’Assessora e il dirigente hanno provato ad arrampicarsi sugli specchi cercando di sviare il vero problema con insufficienti giustificazioni. Noi riteniamo invece che vi sono gravi responsabilità da parte dei servizi sociali e del Sindaco, per non aver preventivato soluzioni all’inadeguatezza del sistema dell’impianto di condizionamento, esponendo gli ospiti alle conseguenze del caldo torrido che ha rischiato delle ripercussioni molto gravi ai poveri anziani ospiti della struttura alberghiera”.

F.to Christian Mulas

F.to Nina Ansini