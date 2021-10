SM Palma, ok sull’Ecostello. Incontro con la Provincia

ALGHERO – Il consiglio direttivo del gruppo promotore del comitato di borgata di Santa Maria La Palma “si è riunito ieri 25 Ottobre per discutere e deliberare il proprio parere in merito alla realizzazione dell’eco ostello in località Porticciolo negli immobili di proprietà regionale. Dopo un’attenta analisi dei documenti in possesso del comitato e dopo aver sentito vari pareri di esperti in merito si è convenuto di votare a maggioranza assoluta per sostenere la realizzazione del progetto che porterà nuova occupazione lavorativa e aumenterà la capacità ricettiva della Nurra”.

“A breve la dirigenza del parco di Porto Conte avrà modo di spiegare ai residenti della borgata tutto il processo autorizzativo che ha portato alla decisione del recupero dell’immobile in questione. Sarà anche l’occasione per la borgata di poter presentare le prossime iniziative turistico-culturali che insieme all’ente parco si intendono realizzare. Nei prossimi giorni Il consiglio direttivo del gruppo promotore del comitato di borgata di Santa Maria La Palma incontrerà il commissario straordinario della provincia di Sassari Pietrino Fois per affrontare vari argomenti tra cui la realizzazione della rotatoria all’incrocio e la situazione in cui versa la scuola professionale per l’agricoltura”, chiudono dal Comitato.