Sinistra in Comune plaude alla Presidenza del Consiglio

ALGHERO – “La lista Civica Sinistra in Comune manifesta piena e completa solidarietà al proprio consigliere comunale Valdo di Nolfo e plaude all’iniziativa assunta dall’ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale di Alghero. La politica è e deve essere solo confronto di idee sulla Città e non può MAI diventare attacco personale all’attività professionale o alla vita privata degli eletti e dei rappresentanti che, a vario titolo, si assumono l’onere di portare avanti le legittime e democratiche istanze dei cittadini”, cosi dalla lista civica che ha espresso il consigliere comunale Di Nolfo che in questi gorni ha annunciato di aver querelato i consiglieri di Psd’Az e Lega Roberto Trova e Maurizio Pirisi.