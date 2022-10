Settimana della Protezione Civile

CAGLIARI – “Anche la Regione Sardegna partecipa attivamente a questa iniziativa che rappresenta un’occasione importante per sensibilizzare le comunità sui temi della protezione civile e proseguire la campagna di sensibilizzazione dei cittadini, affinché adottino comportamenti consapevoli e responsabili nei momenti di emergenza. Oltre ai cittadini, verranno coinvolte le diverse articolazioni della società, dalla scuola alle professioni, dalla pubblica amministrazione al mondo del volontariato”. Lo ha detto l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, che, insieme al direttore della Protezione civile, Antonio Pasquale Belloi, ha presentato la quarta edizione della Settimana nazionale della Protezione civile, che si svolgerà anche in Sardegna dal 10 al 16 ottobre.

La manifestazione, che si svolge durante la settimana che include anche la “Giornata internazionale per la riduzione del rischio dei disastri naturali” (13 ottobre) celebrata dall’Onu, prevede un ricco calendario di eventi. La Direzione generale della Protezione civile aprirà la sede di via Vittorio Veneto 28 a Cagliari (martedì 11 e mercoledì 12) alle scolaresche e terrà dei tavoli tecnici sui piani di protezione civile coi sindaci e le altre componenti del sistema di protezione civile. Mentre i servizi territoriali di Oristano, Sassari, Nuoro e Cagliari organizzeranno eventi per scuole e cittadini che si terranno nel Museo di Oristano (martedì 11) e nelle piazze di Sassari (martedì 11), Lanusei (mercoledì 12) e Villacidro (mercoledì 12). A Nuoro, lunedì 10 ottobre nell’Auditorium “Lilliu”, si discuterà dello “Stato della pianificazione comunale di protezione civile in Sardegna”; a Sassari, mercoledì 12 ottobre in Prefettura, si terrà un incontro coi sindaci del territorio. Gli appuntamenti organizzati dai Comuni e dalle organizzazioni di volontariato sono in programma a La Maddalena (lunedì 10), Goni (martedì 11), Lanusei (mercoledì 12), Osilo (giovedì 13), Carbonia (venerdì 14), Bonorva (venerdì 14), Carbonia (sabato 15), Cagliari (sabato 15) e Olbia (sabato 15 e domenica 16).

“All’insegna dello slogan ‘i valori fanno sistema’ – ha aggiunto l’assessore Lampis – sarà l’occasione per porre l’attenzione sulle nuove sfide globali poste dai cambiamenti climatici, che richiedono un approccio sempre più consapevole, e quelle di estrema attualità che il sistema della protezione civile sta affrontando, come l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per le materie di competenza. L’importanza di questa iniziativa è data soprattutto dal coinvolgimento delle giovani generazioni perché sui temi della protezione civile è molto importante realizzare una sfida culturale che coinvolga il mondo della scuola. Oltre, naturalmente, a sensibilizzare gli amministratori locali per adottare i piani di protezione civile, uno strumento decisivo per i cittadini sui comportamenti da adottare in caso di emergenza”.

La settimana si concluderà il 15 e il 16 ottobre con la campagna “Io non rischio: buone pratiche di protezione civile”, evento giunto alla dodicesima edizione che quest’anno ha avuto il riconoscimento della “Medaglia del Presidente della Repubblica”: oltre 150 volontari comunicatori di 27 organizzazioni di volontariato di protezione civile incontreranno i cittadini in venti piazze dell’Isola. Il programma completo, oltre agli aggiornamenti sulle attività operative, è disponibile sulla pagina Facebook della Protezione civile regionale