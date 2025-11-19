Sequestrata villa ad Aglientu

TEMPIO – Sequestrato cantiere edilizio in loc. “Portobello di Gallura” in Comune di Aglientu.

Esecuzione del sequestro disposto dal Procuratore di Tempio Pausania a seguito di indagine

delegata al C.F.V.A. – Stazione Forestale di Luogosanto.

Nell’ambito delle attività finalizzate al controllo del territorio per la prevenzione e repressione delle

violazioni in materia urbanistico/edilizia ed ambientale, il Corpo Forestale e di V.A. della Stazione

di Luogosanto, in esecuzione di apposita attività di verifica delegata dal Procuratore della

Repubblica di Tempio P., ha eseguito un sequestro preventivo riguardante un organismo unico di

una villa, ancora in evoluzione, e precisamente, un cantiere dov’erano in corso di realizzazione

lavori di ristrutturazione edilizia in assenza di titolo abilitativo, perché l’autorizzazione che

legittimava il cantiere (il titolo edilizio), era decaduta.

Le opere sono riguardano una villa con piscina in fase di ricostruzione, ricadente all’interno di

un’area particolarmente sensibile, vincolata paesaggisticamente, sottoposta a vincolo per scopi

idrogeologici di cui al R.D.L. n. 3267/1923 e a pochi metri dalla linea di battigia marina.