“Sassari, centro storico sempre più in mano a bande di stranieri violenti”

SASSARI – “Siamo qui a commentare un’altra gravissima violenza nel pieno centro di Sassari in seguito ad una lite tra due cittadini di origini nord africana- inizia così la nota stampa del Coordinatore di Fratelli d’Italia Sassari Luca Babudieri e prosegue- Questo è solo l’ennesimo episodio gravissimo che vede protagonisti cittadini stranieri negli ultimi giorni. Infatti, a quest’ultimo si aggiungono altri fatti recenti, come l’aggressione ai danni di una donna con un coltello all’interno di un centro commerciale e le immagini indecorose di violenza nel centro storico, con persone che si affrontavano armate di cinghie.

“Siamo davanti a una spirale di degrado e insicurezza che va avanti da troppo tempo, che non colpisce solo il centro storico ma tutta la città. Sassari non è e non può diventare terra di nessuno, il centro deve tornare a essere un luogo vissuto da famiglie, studenti, lavoratori e commercianti”.

“Chi sceglie di vivere a Sassari deve comprendere una cosa semplice: le regole si rispettano, non si gira armati, non si risolvono le frizioni tra bande con la violenza. Chi arriva in Italia deve accettare le nostre leggi, la nostra convivenza civile e i principi della nostra comunità. Chi pensa di poter fare quello che vuole e trasformare Sassari in una città violenta non è il benvenuto”.

“Chiediamo un intervento immediato da parte di tutte le istituzioni per mettere in campo ogni strumento necessario- conclude Babudieri- bisogna garantire la sicurezza ovunque ed in particolare nel Centro storico, da troppo tempo triste teatro di violenze da cui i sassaresi stanno andando via”