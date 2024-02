Sardegna al Centro 20 Venti, chiusura della campagna elettorale

SASSARI – Sardegna al Centro 20 Venti chiude la campagna elettorale con due appuntamenti in due piazze storiche di Sorso e di Sassari. Il primo è in programma giovedì 22 febbraio alle 18,30 in Piazza Garibaldi a Sorso. Antonello Peru, coordinatore regionale e fondatore di Sardegna al centro 20Venti, incontrerà i cittadini e insieme a loro parlerà del progetto e del programma per un nuovo modello di sviluppo della nostra Regione.

Il secondo appuntamento è previsto invece per venerdì 23 febbraio in Piazza Fiume a Sassari. L’incontro con i cittadini sarà preceduto, alle 17,00 dalla musica della band dei Senza Base. Alle 18,30 è previsto l’intervento dei candidati nella circoscrizione di Sassari. Alle 21,00 la serata si chiuderà con la musica di Antonello Corradduzza.