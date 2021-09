Sant Miquel, seconda settimana di eventi: arriva Aplec

ALGHERO . Seconda settimana di eventi nella Riviera del Corallo per San Michele. In attesa delle giornate clou del Sant Miquel Festival (27, 28, 29 e 30 settembre), quando nel piazzale del Quarter si alterneranno i concerti di Matt Bianco, Zibba, Wrongonyou e gli show comici di Max Paiella e Luca Ravenna, prosegue la programmazione con appuntamenti di qualità predisposti dalla Fondazione Alghero e dall’Amministrazione Comunale a partire dal live di Patrizia Cirulli con Fabrizio Zara alla chitarra, sempre sul palco del Quarter, dalle ore 21 di oggi, mercoledì 22 settembre.

Domani, giovedì 23 settembre, continua il festival “Dall’altra parte del mare”nella sala conferenze della Fondazione Alghero con la tavola rotonda sul tema “Romanzo e memoria”con Antonio Muñoz Molina, Elvira Lindo, Manuel Vilas, Josè Manuel Fajardo. A seguire, nella splendida cornice di Villa Mosca, un doppio appuntamento internazionale: alle 19.45 il reading di Karla Suarez “Silenzi”, alle 21 cena con l’autore Jose Manuel Fajardo che presenta il suo romanzo “Il sapore perfetto” .

Da venerdì 24 fino al 26 settembre il centro di Alghero ospiterà l’attesissima 33esima edizione dell’Aplec Internacional a cura dell’Adifolk, la grande manifestazione realizzata nei territori catalano parlanti, l’iniziativa culturale tra le più importanti del suo genere. Evento che prenderà l’avvio ufficiale con la cerimonia alle ore 17 di venerdì nel Teatro Civico alla presenza dei sindaci dei vari comuni catalani. Sempre nella giornata di venerdì 24 settembre, dalle ore 18, ci saranno nel Parco Tarragona tre differenti appuntamenti del festival “Dall’altra parte del mare”. Sabato 25 settembre, dopo l’aperitivo a mezzogiorno nella libreria Cyrano con gli autori del festival, prendono avvio le Giornate Europee del Patrimonio con l’apertura notturna straordinaria del MŪSA Museo Archeologico e MACOR Museo del Corallo (fino alle ore 22.30). Nel Parco Tarragona, sempre per il medesimo festival letterario, un nuovo appuntamento (ore 18) al Parco tarragona con la presentazione del libro SANGUE RUBATO di Antonio Muñoz Molina e a seguire (ore 19 ) l’incontro con Guillermo Arriaga, scrittore, regista e sceneggiatore messicano, Palma d’oro per la miglior sceneggiatura con Le tre sepolture di T. L. Jonesil. Alle 21 al Mamatita Vilatge in via Giovanni XXIII sarà proposto lo spettacolo di danza contemporanea “Over lap”.

Domenica 26 settembre si concludono gli appuntamenti del festival Dall’altra parte del mare: alle ore 18 nella Sala Conferenze de Lo Quarter, la tavola rotonda, “Scrivere dopo la pandemia”, con gli autori ospiti di questa edizione.