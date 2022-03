Sanità, col Centrosinistra solo numeri, ora rilancio

ALGHERO – “Lavori attesi da anni per il reparto oculistico di Alghero grazie ai quali a breve saranno messi a disposizione nuovi locali per l’attività chirurgica e ambulatoriale. Nessuna chiusura, solo lo spostamento temporaneo all’ospedale civile durante la ristrutturazione del Marino e adeguamenti che consentiranno di implementare l’attività di Oculistica e fornire un servizio migliore agli utenti dell’Ospedale Marino. Dopo gli anni in cui la sanità era vista dalla giunta regionale di centrosinistra solo come un numero da far pareggiare nel bilancio, arrivano invece finalmente ora gli investimenti per far tornare gli ospedali di Alghero ai fasti degli anni passati”

Il Commissario cittadino Angelo Cubeddu