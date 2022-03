“Oculistica, scelte scellerate di Pais e Doria”

ALGHERO – “Finalmente Forza Italia mette in discussione, seppure a scoppio ritardato, la scellerata decisione di Pais, Doria e della destra in Regione, di regalare l’ospedale Marino all’azienda mista universitaria di Sassari. Quella che doveva mettere piede al Marino per la avveniristica robotica e che invece gestisce un ospedale COVID con il personale della Asl, dell’ospedale civile, sacrificando così l’efficienza di due ospedali algheresi. Smantellando il Marino e riducendo l’operatività del Civile. Sulla testa degli algheresi e del consiglio comunale. Ora, come richiamato da tempo, anche lo sfratto di oculistica dall’Ospedale Marino. Si dia seguito a quanto deliberato dal Consiglio Comunale aperto: subito la convocazione della commissione consiliare sanità allargata a quella dei comuni della città metropolitana sede di ospedale. Alghero merita una sanità degna di questo nome e non può fare lo scendiletto di Sassari”.

Gabriella Esposito, Mario Bruno, Pietro Sartore, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Valdo Di Nolfo, Mimmo Pirisi.