Sanità, Cardiologia: precisazione della Asl di Sassari

SASSARI – In seguito alle notizie apparse sugli organi

di informazione in merito alla carenza di Cardiologi presso le strutture

ospedaliere del nord ovest Sardegna, la Direzione Aziendale della Asl di

Sassari precisa quanto segue:

Questa Direzione e’ giornalmente impegnata nella gestione ordinaria e

straordinaria dell’Azienda sanitaria, facendo fronte alla ormai penuria

di professionisti che impatta purtroppo anche sulle attività di

Cardiologia.

Oltre al concorso regionale di Ares, ad una selezione dedicata alla Asl

di Sassari e ad una manifestazione di interesse interna, per rispondere

adeguatamente ai bisogni di salute della popolazione, negli scorsi

giorni la Asl n. 1 ha siglato con la Aou Sassari una convenzione che

autorizza la collaborazione tra strutture ospedaliere e quelle

universitarie al fine di garantire la continuità assistenziale di

Cardiologia: convenzione che in questi giorni ha consentito di garantire

l’attività H 12 della struttura di Cardiologia del “Civile” di Alghero

che, si precisa, non e’ mai stata sospesa. Ora si lavora non solo per

ripristinare l’attività sulle 24 ore, ma anche per contrattualizzare

Cardiologi disponibili a prestare la propria attività anche all’ospedale

“Segni” di Ozieri.

Infine, attraverso una manifestazione di interesse rivolta a Cardiologi

libero professionisti, uno specialista prenderà a breve servizio ad

Alghero per integrare il team del servizio di Medicina dello sport.

La Direzione della Asl di Sassari ricorda che e’ da sempre aperta al

confronto con gli amministratori e il territorio, ma invita tutti ad

evitare allarmismi che possano creare ingiustificate preoccupazioni

nella popolazione